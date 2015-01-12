Олланд просил Нетаньяху не приезжать на марш единства

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд просил премьер-министра Биньямина Нетаньяху воздержаться от поездки в Париж для участия в республиканском марше в память жертв терактов. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Источник заявил, что просьба президента Франции связана с решением глава Палестины Махмуда Аббаса принять участие в марше единства, так как Олланд не хотел смещать акцент с выражения солидарности на другие темы, такие как палестино-израильский конфликт, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.