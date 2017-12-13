Один из астероидов в солнечной системе может быть инопланетным кораблем - ФОТО

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сигарообразный астероид под названием «Oumuamua», что в переводе с гавайского означает «разведчик», пролетел мимо Земли в прошлом месяце и стал первым межзвездным объектом, наблюдаемым в нашей Солнечной системе. Как сообщает Report, команда ученых, ищущих пришельцев под руководством российского миллиардера Юрия Мильнера, проведет рентгеновскую съемку астероида на этой неделе, прежде чем он выйдет из диапазона телескопов Земли.

Эксперты утверждают, что таинственный гость может быть инопланетным космическим кораблем.

«Чем больше я изучаю этот объект, тем больше необычным он кажется», — сказал профессор Ави Леб.

Профессор Лёб также добавил, что вытянутая форма объекта странная для обычного астероида и идеально подходит для летающего корабля.

Стоит отметить, что подобный объект был замечен на Луне. Астероид Оумуамуа привлёк к себе внимание учёных и широкой аудитории задолго до того, как им всерьёз заинтересовались участники проекта. Дело в том, что это первый и пока единственный межзвёздный космический объект, обнаруженный астрономами в Солнечной системе. На сегодняшний день найдено около 750 тысячах других астероидов и комет, однако все они, предположительно, зародились на орбите Солнца и никогда не улетали от него по-настоящему далеко.