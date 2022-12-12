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Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус" Фильмы "Аватар: Путь воды" Джеймся Кемерона, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински и "Фабельманы" Стивена Спилберга стали номинантами в категории "Лучший драматический фильм" на премию американской премии "Золотой глобус".
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12 декабря 2022 г. 20:52
Объявлены номинанты на премию Золотой глобус

Фильмы "Аватар: Путь воды" Джеймся Кемерона, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински и "Фабельманы" Стивена Спилберга стали номинантами в категории "Лучший драматический фильм" на премию американской премии "Золотой глобус".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", список номинантов был объявлен в понедельник.

Также в данной категории представлены картины "Тар" Тодда Филда и "Элвис" База Лурмана.

Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали картины "Всё везде и сразу", "Вавилон", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали".

На "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" претендуют Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за фильм "Всё везде и сразу", Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин МакДона ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").

В номинации "Лучший драматический актер" представлены: Остин Батлер ("Элвис"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Жить"), Джереми Поуп ("Проверка") и Брендан Фрэйзер ("Кит").

За награду в аналогичной женской номинации поборются: Кейт Бланшетт ("ТАР"), Ана де Армас ("Блондинка"), Виола Дэвис ("Женщина-король"), Оливия Колман ("Империя света") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют: Адам Драйвер ("Белый шум"), Диего Калва ("Вавилон"), Дэниэл Крэйг ("Достать ножи: Стеклянная луковица"), Рэйф Файнс ("Меню") и Колин Фаррелл ("Банши Инишерина").

Лучшей комедийной актрисой может стать: Мишель Йео ("Всё везде и сразу"), Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню") и Эмма Томпсон ("Любовь по вызову").

В номинации "Лучший иностранный фильм" представлены - "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Близко" (Бельгия), "На Западном фронте без перемен" (Германия), "Решение уйти" (Южная Корея), "RRR: Рядом ревёт революция" (Индия).

За "Глобус" среди драматических сериалов поспорят "Лучше звоните Солу", "Корона", "Озарк", "Разделение" и "Дом Дракона".

В номинации "Лучший комедийный сериал" представлены "Уэнсдей", "Убийства в одном здании", "Медведь", "Начальная школа Эбботт" и "Хитрости".

На награду лучшему мини-сериалу претендуют "Чёрная птица", "Дамер", "Белый лотос", "Пэм и Томми" и "Выбывшая".

80-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 10 января.

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