Обсуждено развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Марокко

19 марта 2024 года состоялась встреча посла Азербайджана в Марокко Назима Самедова с председателем Палаты Советников парламента Марокко Энаамом Майарой.

19 марта состоялась встреча посла Азербайджана в Марокко Назима Самедова с председателем Палаты Советников парламента Марокко Энаамом Майарой.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии межпарламентских отношений между Азербайджаном и Марокко, была отмечена важность визита спикера Милли Меджлиса АР Сахибы Гафаровой в Марокко в декабре прошлого года, а также особо были подчеркнуты существующие дружественные отношения между двумя странами. Посол передал председателю палаты марокканского парламента приглашение азербайджанской стороны посетить нашу страну, и принять участие в VI Всемирном Форуме Межкультурного Диалога, который пройдет в Азербайджане в мае 2024 года. Была выражена уверенность, что данный визит будет способствовать дальнейшему углублению парламентского сотрудничества между странами.

В ходе встречи также были обсуждены такие вопросы, как создание марокко-азербайджанской группы дружбы при Палате советников и сотрудничество в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения. Кроме того, учитывая, что Э.Майара также является президентом Профсоюза Марокко, также состоялся обмен мнениями по налаживанию контактов и возможным перспективам сотрудничества между профсоюзами двух стран.