О нас

Обсуждено развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Марокко

Обсуждено развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Марокко 19 марта 2024 года состоялась встреча посла Азербайджана в Марокко Назима Самедова с председателем Палаты Советников парламента Марокко Энаамом Майарой.
Это интересно
19 марта 2024 г. 21:07
Обсуждено развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Марокко

19 марта состоялась встреча посла Азербайджана в Марокко Назима Самедова с председателем Палаты Советников парламента Марокко Энаамом Майарой.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии межпарламентских отношений между Азербайджаном и Марокко, была отмечена важность визита спикера Милли Меджлиса АР Сахибы Гафаровой в Марокко в декабре прошлого года, а также особо были подчеркнуты существующие дружественные отношения между двумя странами. Посол передал председателю палаты марокканского парламента приглашение азербайджанской стороны посетить нашу страну, и принять участие в VI Всемирном Форуме Межкультурного Диалога, который пройдет в Азербайджане в мае 2024 года. Была выражена уверенность, что данный визит будет способствовать дальнейшему углублению парламентского сотрудничества между странами.

В ходе встречи также были обсуждены такие вопросы, как создание марокко-азербайджанской группы дружбы при Палате советников и сотрудничество в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения. Кроме того, учитывая, что Э.Майара также является президентом Профсоюза Марокко, также состоялся обмен мнениями по налаживанию контактов и возможным перспективам сотрудничества между профсоюзами двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Легион Свобода России призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
Легион "Свобода России" призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
14 марта 2024 г. 21:52
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi