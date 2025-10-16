Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Обнаружены останки одного из древнейших динозавров

    Это интересно
    • 16 октября, 2025
    • 06:21
    Аргентинские палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавра, жившего около 230 млн лет назад.

    Как передает Report, об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

    Новый вид получил название Huayracursor jaguensis. "Мы оцениваем возраст Huayracursor примерно в 225-230 млн лет, что делает его одним из самых древних динозавров в мире", - приводятся в сообщении слова исследователя Агустина Мартинелли, одного из авторов научной статьи об открытии.

    Почти полный скелет был обнаружен на высоте около 3 тыс. м над уровнем моря в провинции Ла-Риоха на западе Аргентины. От других динозавров той эпохи Huayracursor отличала более длинная шея и более крупный размер. "Мы оцениваем его длину примерно в 2 м, а вес взрослой особи - в 18 кг, почти вдвое больше, чем у других близких родственников, найденных в Аргентине", - заявила еще один автор исследования Малена Хуарес.

    Как отметили ученые, останки динозавра обнаружены в малоизученном геологическом бассейне. "Это открывает перспективы для крупных открытий. Очень редко удается найти места, про которые можно сказать, что они совершенно новые с уникальной по сохранности и разнообразию фауной", - заявил Мартинелли.

