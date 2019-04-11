Обнаружены останки древних людей неизвестного вида

Международная группа ученых считает, что она обнаружила на Филиппинах останки древних людей, которые принадлежат к неизвестному виду человека.

Как передает Report, исследование ученых опубликовано в журнале Nature, в котором отмечается, что останки трех особей были обнаружены в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Предполагается, что возраст найденных зубов, фаланги пальцев и части бедренной кости составляет от 50 до 67 тыс. лет.

Ученые пришли к выводу, что «комбинация морфологических признаков» найденных останков отличается от Homo floresiensis и Homo sapiens. Это позволяет отнести этих древних людей к новому виду, получившего название Homo luzonensis.