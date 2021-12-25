Обнаружено ранее неизвестное существо с рекордным числом конечностей

В Австралии обнаружили ранее неизвестное существо с 1306 ногами.

В Австралии обнаружили ранее неизвестное существо с 1 306 ногами.

Как передает Report, об этом рассказал австралийский зоолог Пол Марек в интервью "Известиям".

Он объявил об открытии нового существа и о подсчете количества конечностей у него. Оказалось, что существо имеет рекордное количество ног — 1 306.

"Да, у предыдущего вида-рекордсмена было всего 750 ножек. Обычно у многоножек всего от 100 до 200 ножек, что не слишком много", — сказал эксперт.

По его словам, для точного определения количества ног зоологи посчитали сегменты этого существа.

"У этой многоножки на один сегмент — четыре ноги, а у обычных — всего две. Так что мы просто посчитали все сегменты этой многоножки. Знаете, у нее было 330 сегментов, это очень много", — заявил Марек.

По словам ученого, он сделал фотографию этой многоножки на камеру с очень высоким разрешением, после чего перенес снимок на свой компьютер, а затем раскрасил каждый сегмент разным цветом по мере их счета.