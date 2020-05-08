Обнаружена редкая двухголовая змея - ВИДЕО

В индийском заповеднике Кенджхар, расположенном на востоке страны, фотограф обнаружил редкую двухголовую змею.

Как передает Report со ссылкой на Daily Star, мужчина снял на видео недавно появившуюся на свет рептилию, в которой опознал волкозуба из семейства ужеобразных.

При этом у змеи были две полностью сформированные головы.

Фотограф пояснил, что они работают независимо друг от друга, и таким существам трудно выживать в дикой среде. Доходит до того, что им приходится сражаться за еду.

После обнаружения местный житель отпустил волкозуба на волю.