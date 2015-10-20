​Обама позвонил на МКС и поздравил американского астронавта с рекордом

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Барак Обама пообщался по телефону с астронавтами и поздравил Скотта Келли с рекордом NASA по пребыванию в космосе, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Скотт Келли установил рекорд среди американских астронавтов 16 октября, суммарно проведя в космосе 382 дня.

51-летний астронавт рассказал президенту, что чувствует себя хорошо и имеет достаточно сил и энтузиазма для завершения работы. Келли прибыл на МКС в марте этого года, и должен вернуться на Землю в марте 2016 года, спустя 340 с лишним дней пребывания в космосе.

Обама рассказал астронавту, что граждане страны следят за публикациями в "захватывающем" инстаграме Келли с фотографиями из космоса.

В связи с проведением "Ночи астрономии" в Белом доме президент подчеркнул, насколько важно, когда дети видят интерес к науке, наблюдая за работой в космосе.

"Ночь астрономии" устраивается администрацией президента для популяризации различных научных дисциплин в молодежной среде, в том числе инженерного дела, математики и технологии.