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    Нобелевские лауреаты предупредили об опасностях новой холодной войны

    Обладатели Нобелевской премии мира опасаются новой и более опасной холодной войны

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Обладатели Нобелевской премии мира опасаются "новой и более опасной холодной войны".

    "Эта угроза возникает из-за устойчивого мнения некоторых великих держав, что они могут достигать своих целей путем применения военной силы", - заявили они в заявлении, выпущенном по итогам встречи в Риме.

    Участниками встречи стали далай-лама, экс-президент СССР Михаил Горбачев, правозащитница из Ирана Ширин Эбади и либерийская активистка-миротворец Лейма Гбови.

    Отмечается, что стабильности в Европе угрожают кризис на Украине, а также конфликты в Сирии, Ираке, Израиле, Палестине, Афганистане и Южном Судане. Как угроза был отмечен и "фанатизм под прикрытием религии", сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

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