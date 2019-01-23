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    Ниагарский водопад замёрз из-за сильных холодов в США - ВИДЕО - ФОТО

    Так холодно, что части Ниагарского водопада, которые обычно извергают воду, замёрзли

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Ниагарский водопад замёрз из-за сильных морозов, обрушившихся на северо-восток США.

    Как передаёт Report со ссылкой на «Известия», об этом сообщает телеканал CNN.

    «Так холодно, что части Ниагарского водопада, которые обычно извергают воду, замёрзли. Туристы ошеломлены величественными видами», – отмечает телеканал.

    По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает ещё сильнее.

    В начале января сообщалось, что сильные морозы частично сковали Ниагарский водопад.

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