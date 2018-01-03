Сильные морозы частично сковали Ниагарский водопад - ВИДЕО

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сильные морозы, которые сейчас отмечаются по всей Канаде и в северной части США, частично сковали Ниагарский водопад, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В районе водопада, который находится в южной части провинции Онтарио, 1 января 2018 года был зафиксирован исторический температурный минимум - минус 26 градусов Цельсия, тогда как обычно в это время года в регионе регистрируется температура от 0 до минус 7 градусов Цельсия.

Сильные морозы ударили в Канаде в начале прошлой недели. В "зоне риска" оказались провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия. Местами столбики термометров опускаются до минус 38-42 градусов Цельсия.

Комплекс водопадов на реке Ниагаре отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Максимальная высота каскадов составляет 51 метр.