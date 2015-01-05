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    ​В столице Непала начал работу общественный транспорт для женщин

    Четыре 17-местных мини-автобуса с надписью только для женщин будут работать на ключевых маршрутах в Катманду

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В столице Непала Катманду запустили автобусы, которыми могут пользоваться только женщины.

    Как передает Report, такое решение было принято правительством страны с целью защитить женщин пассажиров от сексуального насилия.

    Четыре 17-местных мини-автобуса с надписью "только для женщин" будут работать на ключевых маршрутах в Катманду во время часа пик утром и вечером.

    Водителями "женского" общественного транспорта будут также женщины.

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