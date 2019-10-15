Непал и Китай совместно измерят точную высоту Эвереста

Непал и Китай договорились провести совместное точное измерение самого высокого в мире пика Эверест (Джомолунгма, Сагарматха), который расположен на границе двух этих государств. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, причиной нового точного измерения пика стали предположения геологов о том, что высота горы могла несколько уменьшиться в результате мощного землетрясения, поразившего Непал в 2015 году.

Договоренность о совместном измерении высоты Эвереста была достигнута в ходе визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина 12-13 октября.

Ранее о готовности оказать помощь правительству Непала в измерении точной высоты Эвереста заявляла Индия.

Отметим, что официально признанная высота Эвереста - 8848 м.