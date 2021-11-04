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Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли

Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря.
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4 ноября 2021 г. 21:48
Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли

Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря.

Как передает Report, об этом пишет газета Express.

Среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата - Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

Как заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа, саммит ООН в Глазго - это жизненно важное для островного государства событие. Она напомнила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.

"Речь не идет о единовременных событиях. Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома", - сказала Алофа.

По информации издания, бывший президент Кирибати Аноте Тонг, выступая на саммите COP26 в Глазго, рассказал об угрозах, которые таит в себе изменение климата для его страны. Он также раскритиковал политику Австралии в этой сфере, говорится в статье.

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