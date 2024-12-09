Названы претенденты на звание "Человек года" по версии Time

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, бизнесмен Марк Цукерберг и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание человек года в 2024 году по версии журнал

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, бизнесмен Марк Цукерберг и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание человек года в 2024 году по версии журнала Time.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Кроме того, на звание также претендуют супруга британского принца Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, популярный американский комик Джо Роган, супруга погибшего российского бизнесмена Алексея Навального - Юлия Навальная.

По данным телеканала, "Человек года" будет избран 12 декабря.