Названы лучшие острова Европы и мира

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Санторин возглавил рейтинг лучших островов Европы, а Провиденсиалес лидировал в аналогичном мировом топ-листе. Как отмечает Report, об этом сообщается в пресс-релизе TripAdvisor, поступившем в редакцию Ленты.ру.

Эксперты туристического сервиса составили списки лучших островов всех частей света. В европейском рейтинге греческий Санторин опередил португальскую Мадейру и Крит (второе и третье места соответственно). Карибский Провиденсиалес, в свою очередь, был признан лучшим островом в мире. Он расположился в списке выше гавайского Мауи (второе место) и гондурасского Роатана (третье место).

Топ-10 лучших островов Европы по версии TripAdvisor выглядит так:

1. Санторин, Греция

2. Мадейра, Португалия

3. Крит, Греция

4. Закинф, Греция

5. Фуэртевентура, Испания

6. Джерси, Нормандские острова, Великобритания

7. Майорка, Испания

8. Капри, Италия

9. Тенерифе, Испания

10. Корсика, Франция

Топ-10 лучших островов мира:

1. Провиденсиалес, Теркс и Кайкос, Карибские острова

2. Мауи, Гавайи, США

3. Роатан, Гондурас

4. Санторини, Греция

5. Остров Тау, Таиланд

6. Мадейра, Португалия

7. Бали, Индонезия

8. Маврикий

9. Бора-Бора, Французская Полинезия

10. Фернанду-ди-Норонья, Бразилия

Места в рейтингах присуждались на основании анализа мнений пользователей портала TripAdvisor. Специалисты туристического сервиса использовали алгоритм, учитывающий качество и количество оценок отелей, ресторанов и достопримечательностей, расположенных на островах. Эксперты проанализировали отзывы, оставленные за период 12 месяцев.