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Названы лучшие города мира для жизни

Названы лучшие города мира для жизни Вена сохранила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и вновь возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
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22 июня 2023 г. 14:16
Названы лучшие города мира для жизни

Вена сохранила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и вновь возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, доклад Global Liveability Index 2023 был представлен сегодня компанией EIU.

Австрийская столица опередила Копенгаген (2 место), Мельбурн и Сидней в рейтинге из 172 городов. Специалисты оценивали и сравнивали уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Крупнейшие города Австралии, занявшие 3 и 4 места, вернули утраченные в прошлом году позиции (10 и 13 места соответственно). Замкнул первую пятерку в этом году Ванкувер. Окленд, занявший в прошлом году 34-е место в рейтинге EIU, поднялся на 10 позицию, разделив ее с Осакой и пропустив вперед Цюрих и Женеву (6 и 7 места), а также Калгари и Торонто (7 и 9 места).

Замыкают список EIU Алжир, Триполи и Дамаск.

Ранее Вена на протяжении нескольких лет подряд удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города, однако в 2021 году она уступила эту позицию Окленду и вернула первое место в 2022 году.

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Версия на английском языке World's most liveable countries revealed

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