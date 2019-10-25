Названы способы сохранить здоровье при сидячей работе

Чтобы сидячая работа не вредила осанке, зрению и венам, надо делать перерывы каждые полчаса и делать разминку.

Как сообщает Report, об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.

"Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы", - сказала она.

По ее словам, долгое сидение у компьютера ведет к искривлению позвоночника и варикозному расширению вен. Для их профилактики также стоит делать зарядку по утрам, потом принять душ и растереться махровым полотенцем для тонуса сосудов. Полезным будет и массаж спины. Заславская добавила, что наименее эффективным будет принятие лекарств и таблеток.