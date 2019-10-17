Названа себестоимость iPhone 11 Pro Max

Стоимость комплектующих нового iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти подсчитали аналитики компании TechInsights подсчитали, пишет Daily Mail.

Как передает Report, стоимость нового флагмана в такой комплектации составит 490,5 доллара (примерно 834 маната). Однако этот показатель учитывает только себестоимость комплектующих, а не сопутствующие разработке и сборке аппарата расходы. Розничная цена нового смартфона составляет 1249 долларов (примерно 2123 маната) в США.

Самой дорогой частью iPhone 11 Pro Max оказалась камера, стоимость которой оценили в 73,5 доллара (125 манатов). На втором месте дисплей — 66,5 доллара (113 манатов), далее следует процессор A13 Bionic, который обошелся Apple в 64 доллара (109 манатов).