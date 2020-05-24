​Названа самая опасная болезнь для зараженных коронавирусом

Чащe других послe заражения коронавирусной инфекцией умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.

Как передает Report со ссылкой на журнал Journal оf Hepatology, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами британского Оксфордского университета и университета Северной Каролины в США.

Специалисты изучили данные 152 пациентов c поражениями печени и положительным тестом на COVID-19. Выяснилось, что примерно половинe из них послe госпитализации в том или ином видe потребовалась вентиляция легкиx, a в 40% случаев эти пациенты умирали.

Как отметили ученые, за время пандемии уровень смертности от проблем с печенью значительно возрос. При этом почти в 80% случаев смертей пациентов, страдавших циррозом, причиной стало заболевание легких.

Ранее в мае сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с подтвержденным COVID-19 перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов.