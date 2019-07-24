Назван снимающий усталость продукт

С усталостью лучше всего справляются салаты с горьким привкусом, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В салатах содержится гликозид и лактуцин, дающие горький привкус. Они снимают усталость и успокаивают, также они полезны при гипертонии, атеросклерозе, содержащиеся вещества укрепляют стенки кровеносных сосудов.

Салат — это легкий низкокалорийный продукт, богатый каротином, витаминами С и группы B. Салат следует выбирать молодой, без пожелтевших листьев, без ржавых точек и признаков гнили.