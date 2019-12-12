​Найден древний кит, который еще выходил на сушу

Палеонтологи обнаружили в Египте окаменелости древнего кита-протоцетида возрастом 35 миллионов лет, который мог жить и в воде, и на суше.

Как передает Report, подробное описание находки приводится в журнале PLOS ONE.

В середине эоцена - геологической эпохи, которая началась 56 и закончилась 33,9 миллиона лет назад, произошел переход от наземных предков китов к современным видам, проживающим в океане.

Некоторое время на Земле существовали переходные виды, которые еще не утратили конечности, позволяющие им передвигаться по суше, но уже хорошо плавали. Одной из таких форм были протоцетиды - древние киты-амфибии, остатки которых находят в Африке, Азии и Америке.

В 2007 году американские палеонтологи из Мичиганского университета обнаружили ранее неизвестный и самый молодой вид протоцетов - Aegicetus gehennae. Окаменелые кости двух особей были обнаружены в месте Вади-Аль-Хитан в Западной пустыне Египта, или "Долине китов", которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным многочисленными находками хорошо сохранившихся скелетов доисторических китов.

Авторам при содействии египетских и саудовских коллег удалось восстановить две трети костей одного из скелетов и на основе этого описать морфологию и особенности образа жизни древнего животного.

Реконструированный скелет, по мнению ученых, принадлежал самцу длиной около 3,7 метра и весом почти 900 килограмм. По словам руководителя исследования Филиппа Джингериха (Philip Gingerich), Aegicetus хорошо плавал, совершая волнообразные движения средней частью туловища и хвостом, подобно тому, как плавают сегодня крокодилы.