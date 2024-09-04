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NASA запустит к спутнику Юпитера Европе аппарат для поиска жизни

NASA запустит к спутнику Юпитера Европе аппарат для поиска жизни Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществит в октябре 2024 года запуск аппарата к спутнику Юпитера Европе с целью установить, имеются ли на нем условия для жизни.
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4 сентября 2024 г. 04:08
NASA запустит к спутнику Юпитера Европе аппарат для поиска жизни

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществит в октябре 2024 года запуск аппарата к спутнику Юпитера Европе с целью установить, имеются ли на нем условия для жизни.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на сайте NASA.

Старт миссии Europa Clipper запланирован на 10 октября с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Для запуска будет использована тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX.

В NASA подчеркнули, что задача миссии состоит в том, чтобы "помочь ученым определить, может ли один из покрытых льдом естественных спутников Юпитера поддерживать жизнь". Ожидается, что аппарат, оснащенный девятью инструментами и оборудованием для проведения экспериментов в условиях невесомости, будет выведен на орбиту Юпитера и несколько раз сблизится с Европой.

"Данные исследований свидетельствуют о том, что под ледяным покровом Европы находится океан, в два раза превышающий по объему все океаны Земли", - говорится в сообщении NASA.

Европа представляет собой один из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем еще в XVII веке. Ее поверхность покрыта льдом, под которым существует многокилометровый океан из жидкой воды. Сегодня планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни. В пользу этого говорит то, что данный водоем обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также содержит в себе водород и некоторые другие вещества, способные поддерживать жизнь микробов.

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