NASA сфотографировало лёд на Марсе

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ NASA удалось сфотографировать ущелья, покрытые льдом, на поверхности Марса.

Как передает Report, новое изображение появилось на сайте организации.

На снимке можно рассмотреть мороз в нишах кратеров красной планеты.

Иней подчеркивает неровности в ущельях, поскольку образуется в разном количестве в зависимости от склонов, теней и типа материала, из которого состоит поверхность.

Мороз подчеркивает вершину и простирается вниз по склону, в то же время подножия скал остаются темными.

Напомним, ученые готовят генномодифицированные организмы для колонизации Марса.