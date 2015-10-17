​NASA опубликовало первые снимки северного полюса Сатурна

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Космическое ведомство США опубликовало первые снимки северного полюса спутника Сатурна - Энцелада, который считается наиболее пригодным местом для существования жизни в Солнечной системе после Земли, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), фотографии были сделаны межпланетной автоматической станцией Cassini, пролетевшей 14 октября на расстоянии 1839 км от его поверхности.

До сих пор в распоряжении астрономов были изображения северного полюса Энцелада, полученные много лет назад американской станцией Voyager-2, а Cassini, ведущая за ним наблюдения с 2004 года, могла делать снимки только других его участков. По информации NASA, во время их предыдущих встреч эта область "была скрыта в зимней темноте, а сейчас высокие северные широты спутника Сатурна освещены летним солнцем".

Благодаря этому аппарат с помощью своих приборов сфотографировал испещренную кратерами "макушку" Энцелада, которая удивила ученых своим необычным рельефом. "Северные районы покрыты паутиной тончайших трещин, проходящих через кратеры. Такие тонкие трещины встречаются повсюду на Энцеладе, и теперь мы видим, что они есть и в его северных областях", - рассказал сотрудник Корнелльского университета в Итаке (штат Нью-Йорк) Пол Хелфенстайн.

Эксперты не исключают, что под всей поверхностью Энцелада разлит океан, а на его дне происходят гидротермальные процессы, вызывающие извержения, которые привели к формированию колец Сатурна.

"Возможно, там существуют такие же условия, как и на дне наших океанов", - отметил специалист из Корнелльского университета Джонатан Люмайн.

Получить уникальные данные об этих процессах ученые надеются во время следующего сближения Cassini с Энцеладом, которое произойдет 28 октября. В этот день зонд "нырнет глубоко вниз" и приблизится к поверхности небесного тела на рекордное расстояние 49 км в районе его южного полюса. Их последняя встреча состоится 19 декабря, когда аппарат подойдет к спутнику Сатурна на дистанцию 5 тысяч км.

Межпланетная автоматическая станция Cassini - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Она была запущена 15 октября 1997 года и вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. С тех пор аппарат с помощью своих научных приборов ведет наблюдения за шестой планетой Солнечной системы и ее спутниками. NASA рассчитывает, что миссия Cassini продлится в течение еще двух лет.