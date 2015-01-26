NASA: К Земле этой ночью приблизится большой астероид

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Большой астероид подлетит в Земле на расстояние 1,2 млн. км в ночь на вторник. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

По данным ведомства, объект, получивший название 2004 BL86, станет самым большим астероидом, полет которого можно будет наблюдать так близко к нашей планете в ближайшие годы: следующее подобное явление ученые ожидают лишь в 2027 году. Специалисты уверяют, что это событие не несет опасности для Земли. Они надеются, что появление на столь близком расстоянии небесного тела, диаметр которого составляет 500 м, позволит им провести исследования, раньше не представлявшиеся возможными.

Согласно расчетам экспертов, пролет небесного тела смогут наблюдать не только специалисты, но и любители: для этого будет достаточно и малых телескопов. Ожидается, что астероид будет хорошо виден в странах Америки, Африки и Европы.