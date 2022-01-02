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Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку, пропавшую 80 лет назад/
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2 января 2022 г. 02:24
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку, пропавшую 80 лет назад.

Как передает Report, об этом сообщает издание Express.

Субмарина Jantina вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, но 5 июля 1941 года была потоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey.

"История морского боя - словно головоломка, и эта находка - часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок - редкое событие", - приводит издание слова одного из участников поисков.

Jantina нашла последнее пристанище к югу от острова Миконос на глубине 103 метра. Субмарину удалось опознать с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.

Jantina была спущена на воду в 1932 году, участвовала в гражданской войне в Испании. Пятого июня 1941 года ее потопила британская подлодка Torbey, которая выпустила по ней сразу шесть торпед. Спастись удалось только шести морякам, которые смогли доплыть до греческого острова Миконос.

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