Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку, пропавшую 80 лет назад/

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку, пропавшую 80 лет назад.

Как передает Report, об этом сообщает издание Express .

Субмарина Jantina вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, но 5 июля 1941 года была потоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey.

"История морского боя - словно головоломка, и эта находка - часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок - редкое событие", - приводит издание слова одного из участников поисков.

Jantina нашла последнее пристанище к югу от острова Миконос на глубине 103 метра. Субмарину удалось опознать с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.

Jantina была спущена на воду в 1932 году, участвовала в гражданской войне в Испании. Пятого июня 1941 года ее потопила британская подлодка Torbey, которая выпустила по ней сразу шесть торпед. Спастись удалось только шести морякам, которые смогли доплыть до греческого острова Миконос.