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На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю класса G3

На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю класса G3 Сильная магнитная буря класса G3 началась на Земле. Причиной стал резкий всплеск скорости солнечного ветра в околоземном космическом пространстве.
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29 мая 2025 г. 09:38
На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю класса G3

Сильная магнитная буря класса G3 началась на Земле. Причиной стал резкий всплеск скорости солнечного ветра в околоземном космическом пространстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Во второй половине ночи, в околоземном космическом пространстве произошел резкий всплеск скорости солнечного ветра, выше 650 км/с, и его температуры - она временами превышала 1 миллион градусов. На это отреагировало геомагнитное поле нашей планеты, разразившись сильной магнитной бурей класса G3. Начало события зафиксировано в 5 часов 16 минут по московскому времени", - написал он.

По словам синоптика, буря, скорее всего, будет кратковременной и вскоре завершится, однако возмущения геомагнитного поля сохранятся до конца дня и в пятницу.

Уточняется, что мировые прогностические центры ожидали в течение дня лишь слабые возмущения, а вероятность магнитных бурь в их прогнозах не превышала 51%.

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