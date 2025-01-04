На Земле началась магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря.

На Земле началась слабая магнитная буря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц", - отметил он.

По прогнозу синоптика, в течение дня геомагнитное поле ожидается преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь.