На Солнце произошли сильные вспышки

Две вспышки предпоследнего уровня мощности произошли на Солнце в пятницу утром.

Две вспышки предпоследнего уровня мощности произошли на Солнце в пятницу утром.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Согласно информации, в рентгеновском диапазоне в группе пятен зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3928 (S14E68) зарегистрирована вспышка M2.5 продолжительностью семь минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.