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На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X

На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X Ученые зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце в понедельник.
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5 августа 2024 г. 20:00
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X

Ученые зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

5 августа в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3767 (S10W88) зарегистрирована вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут. Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа.

Отмечается, что также были зафиксированы вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N, M1.7.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле.

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