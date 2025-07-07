На Солнце произошел крупный выброс плазмы

Зарегистрирован выброс плазмы размером около 1 млн км на Солнце, который может задеть Землю.

Зарегистрирован выброс плазмы размером около 1 млн км на Солнце, который может задеть Землю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Возможно, самый большой в текущем году и абсолютно точно самый эффектный выброс протуберанца произошел на Солнце сегодня с утра, между 03:00 и 07:00 мск. В космос было выброшено волокно плазмы размером около 1 млн км, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выброс произошел точно напротив Земли на видимой стороне Солнца, поэтому возможен приход части плазмы к Земле.