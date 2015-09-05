 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На президента Эстонии напал клещ

    Сейчас Тоомас Хендрик Ильвес проходит лечение

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Любовь к прогулкам по лесу и сбору грибов обернулась для президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса проблемой.

    Как передает Report, во время одного из таких моментов единения с природой на него напал клещ, который к тому же оказался инфицированным.

    Врачи диагностировали болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз.

    По словам пресс-секретаря канцелярии эстонского президента, врачи из Вильяндиской больницы обнаружили заболевание еще в начале августа. После этого президенту был назначен специальный курс лечения, который тот проходит до сих пор. Одновременно с этим он продолжает исполнять служебные обязанности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi