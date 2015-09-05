​На президента Эстонии напал клещ

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Любовь к прогулкам по лесу и сбору грибов обернулась для президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса проблемой.

Как передает Report, во время одного из таких моментов единения с природой на него напал клещ, который к тому же оказался инфицированным.

Врачи диагностировали болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз.

По словам пресс-секретаря канцелярии эстонского президента, врачи из Вильяндиской больницы обнаружили заболевание еще в начале августа. После этого президенту был назначен специальный курс лечения, который тот проходит до сих пор. Одновременно с этим он продолжает исполнять служебные обязанности.