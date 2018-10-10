На одном из пляжей в США нашли "часть НЛО"

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ На пляже в Южной Каролине отдыхающие нашли странный цилиндрический предмет, который очень напоминает часть НЛО, пишет Daily Mail.

Как сообщает Report, очевидцы сообщают, что объект ограждает пляж от морских животных и по своему материалу напоминает пенопласт. Власти взяли его для исследования. Некоторые пользователи соцсети придерживаются версии с космическим кораблем, другие - найденной частью буя или дренажной системы.