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    На одном из пляжей в США нашли "часть НЛО"

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ На пляже в Южной Каролине отдыхающие нашли странный цилиндрический предмет, который очень напоминает часть НЛО, пишет Daily Mail. 

    Как сообщает Report, очевидцы сообщают, что объект ограждает пляж от морских животных и по своему материалу напоминает пенопласт. Власти взяли его для исследования. Некоторые пользователи соцсети придерживаются версии с космическим кораблем, другие - найденной частью буя или дренажной системы.

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