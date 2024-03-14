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На Марсе обнаружили новый гигантский вулкан

На Марсе обнаружили новый гигантский вулкан Ученые из международного Института поиска внеземного разума SETI заявили об обнаружении нового гигантского вулкана на Марсе.
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14 марта 2024 г. 08:22
На Марсе обнаружили новый гигантский вулкан

Ученые из международного Института поиска внеземного разума SETI заявили об обнаружении нового гигантского вулкана на Марсе.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Института SETI, где опубликовано исследование, объекту дали имя Ноктис, что значит "ночь" на латыни.

Ноктис находится в вулканической провинции Тарсис или Фарсида, расположенной близ экватора Марса. В той же местности расположены другие огромные марсианские вулканы: Монс Павонис (высота — 14 000 метров), Монс Аскрей (18 000 метров) и Монс Арсия (19 000 метров).

По словам специалистов, хотя открытая гора более эродирована и менее высока, чем другие вулканы Красной планеты, ее масштабы все равно впечатляют — диаметр составляет 450 километров, а высота достигает 9022 метров.

Огромные размеры вулкана Ноктис и сложная история изменений указывают на то, что он был активен в течение очень долгого времени. Кроме того, в его юго-восточной части расположены тонкие недавние вулканические отложения, под которыми, вероятно, все еще присутствует лед, уточнили исследователи.

В SETI отметили, что наличие льда на небольшой глубине вблизи экватора означает, что люди потенциально могут исследовать менее холодную область Марса, сохранив возможность добывать воду для поддержания жизни и производства ракетного топлива.

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Версия на английском языке New giant volcano discovered on Mars
Версия на азербайджанском языке Marsda yeni nəhəng vulkan aşkarlanıb

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