На Марсе обнаружили новый гигантский вулкан

Ученые из международного Института поиска внеземного разума SETI заявили об обнаружении нового гигантского вулкана на Марсе.
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Ноктис находится в вулканической провинции Тарсис или Фарсида, расположенной близ экватора Марса. В той же местности расположены другие огромные марсианские вулканы: Монс Павонис (высота — 14 000 метров), Монс Аскрей (18 000 метров) и Монс Арсия (19 000 метров).
По словам специалистов, хотя открытая гора более эродирована и менее высока, чем другие вулканы Красной планеты, ее масштабы все равно впечатляют — диаметр составляет 450 километров, а высота достигает 9022 метров.
Огромные размеры вулкана Ноктис и сложная история изменений указывают на то, что он был активен в течение очень долгого времени. Кроме того, в его юго-восточной части расположены тонкие недавние вулканические отложения, под которыми, вероятно, все еще присутствует лед, уточнили исследователи.
В SETI отметили, что наличие льда на небольшой глубине вблизи экватора означает, что люди потенциально могут исследовать менее холодную область Марса, сохранив возможность добывать воду для поддержания жизни и производства ракетного топлива.