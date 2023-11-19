На конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Никарагуа

Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная", финал которого прошел в субботу вечером в Сальвадоре.

Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная", финал которого прошел в субботу вечером в Сальвадоре.

Как сообщает Report , трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.

"Для нас было честью принимать участниц, организаторов и гостей конкурса из разных стран. Конкурс "Мисс Вселенная" дал нам возможность показать миру, на что мы способны. Спасибо за выбор стать частью возрождения Сальвадора", - сказал президент принимающей страны Найиб Букеле.

Отметим, что конкурс "Мисс Вселенная" в 2024 году пройдет в Мексике.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. В этом году в состязании принимали участие девушки из более чем 80 стран.