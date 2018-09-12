На дне Тихого океана обнаружили три новых вида рыб

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Учёные из Университета Ньюкасла на дне Перуанской впадины в Тихом океане обнаружили три новых вида рыб.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, морским биологам удалось найти новую разновидность морских слизней, которые могут свободно жить на глубине от 6 до 7 с половиной километров, не опасаясь хищников.

— Как показывают съёмки, на дне впадины много беспозвоночных, которыми питаются липаровые (морские слизни), поэтому они там процветают, — рассказал доктор Томас Линли.

По его словам, данные существа отлично приспособлены для жизни в таких условиях. При этом их тело при подъёме на поверхность может разрушиться.