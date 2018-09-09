На дне Тихого океана нашли следы внеземной техники

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На дне Тихого океана на глубине четыре километра между Мексикой и Гавайями найдены странные следы. Они представляют из себя отметины длиной порядка двух с половиной метров и глубиной 30 сантиметров, сообщает Report.

Как передает портал Express.co.uk, найти их удалось с помощью глубоководного робота. Обнаружили следы британские исследователи из Национального океанографического центра в Саутгемптоне. Ученые заявили, что странность следов состоит в том, что их не могли оставить ни морские животные (так как отметины слишком велики), ни какая-либо техника, так как в этом районе не проводились ни научные операции, ни горные работы.