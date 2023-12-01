На аукционе продадут "замок Моцарта"

Подразделение аукционного дома Sotheby’s, занимающееся недвижимостью, выставило на продажу австрийский замок Штуппах.

Подразделение аукционного дома Sotheby’s, занимающееся недвижимостью, выставило на продажу австрийский замок Штуппах.

Как передает Report, по-другому его еще называют "замок Моцарта".

Он был построен в 1130 году и затем перестраивался в XV и XVII веках. История замка связана с именем Моцарта. Владелец особняка граф Франц фон Вальзегг в 1791 году заказал композитору "Реквием" в память об умершей супруге. После смерти маэстро партитура шедевра хранилась в замке Штуппах вплоть до попадания в Австрийскую национальную библиотеку. Поэтому строение и стало известно как "замок Моцарта".

Заявленный эстимейт - €3,95 - 9,95 млн. В замке 50 комнат, а также ряд других пространств и сад.