На аукционе продадут "замок Моцарта"

Подразделение аукционного дома Sotheby’s, занимающееся недвижимостью, выставило на продажу австрийский замок Штуппах.
Как передает Report, по-другому его еще называют "замок Моцарта".
Он был построен в 1130 году и затем перестраивался в XV и XVII веках. История замка связана с именем Моцарта. Владелец особняка граф Франц фон Вальзегг в 1791 году заказал композитору "Реквием" в память об умершей супруге. После смерти маэстро партитура шедевра хранилась в замке Штуппах вплоть до попадания в Австрийскую национальную библиотеку. Поэтому строение и стало известно как "замок Моцарта".
Заявленный эстимейт - €3,95 - 9,95 млн. В замке 50 комнат, а также ряд других пространств и сад.