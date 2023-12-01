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На аукционе продадут "замок Моцарта"

На аукционе продадут "замок Моцарта" Подразделение аукционного дома Sotheby’s, занимающееся недвижимостью, выставило на продажу австрийский замок Штуппах.
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1 декабря 2023 г. 05:53
На аукционе продадут замок Моцарта

Подразделение аукционного дома Sotheby’s, занимающееся недвижимостью, выставило на продажу австрийский замок Штуппах.

Как передает Report, по-другому его еще называют "замок Моцарта".

Он был построен в 1130 году и затем перестраивался в XV и XVII веках. История замка связана с именем Моцарта. Владелец особняка граф Франц фон Вальзегг в 1791 году заказал композитору "Реквием" в память об умершей супруге. После смерти маэстро партитура шедевра хранилась в замке Штуппах вплоть до попадания в Австрийскую национальную библиотеку. Поэтому строение и стало известно как "замок Моцарта".

Заявленный эстимейт - €3,95 - 9,95 млн. В замке 50 комнат, а также ряд других пространств и сад.

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Версия на азербайджанском языке “Motsartın qəsri” hərraca çıxarılıb

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