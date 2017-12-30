Мошенник из Таиланда получил 13 тыс. лет тюрьмы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Пудит Киттитрадилок из Таиланда приговорен к 13 тыс. лет тюремного заключения за создание финансовой пирамиды.

Как передает Report,об этом сообщают иностранные СМИ.

Жертвами его мошенничества стали около 40 тыс. человек, которые в общей сложности вложили около $160 млн в его компании.

Киттитрадилока признали виновным по 2 653 пунктам обвинений в мошенничестве. Однако его чистосердечное признание в итоге снизило его срок заключения до 6,6 тыс. лет.

Тем не менее отмечается, что он вряд ли проведет больше 20 лет в заключении. Таиландские законы предусматривают не более 10 лет тюрьмы по каждой из статей обвинения — Киттитрадилок приговорен по двум.