Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Мошенница из КНР сдала Скотленд-Ярду последний криптокошелек с £67 млн

    Это интересно
    • 16 октября, 2025
    • 17:01
    Мошенница из КНР сдала Скотленд-Ярду последний криптокошелек с £67 млн

    Уроженка Китая Цянь Чжиминь, недавно признанная виновной в Великобритании в организации мошеннической схемы на £5 млрд в криптовалюте, предоставила лондонской полиции доступ к последним остававшимся у нее на криптокошельках £67 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times.

    Отмечается, что флеш-накопитель, на котором хранились пароли от этих кошельков, полиция обнаружила у женщины при обыске в потайном кармане леггинсов.

    Она была задержана апреле 2024 года по итогам операции лондонской полиции, расследовавшей подозрительные сделки по покупке очень дорогой британской недвижимости. Женщина оказалась беглой мошенницей, которая у себя на родине в Китае организовала схему по отмыванию украденных у инвесторов средств, действовавшую с 2014 по 2017 год. Эти средства она с сообщниками перевела в криптовалюту и приехала в Великобританию по поддельным документам отмывать похищенное.

    Во время обысков после задержания полиция изъяла хранившиеся на криптокошельках £5,1 млрд. В ходе следствия мошенница согласилась передать правоохранительным органам активы на сумму еще £3,1 млн. Теперь же она предоставила пароль к флеш-накопителю, на котором хранились ключи от последних криптокошельков с £67 млн.

    Последние новости

    17:35

    Представительство ЕС: Продолжим совместно строить мосты сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:22

    32-е заседание Совета министров ОБСЕ состоится в столице Австрии

    Другие страны
    17:20

    Из Кашгара запущен первый мультимодальный рейс в Азербайджан

    Инфраструктура
    17:19

    Казахстан ввел мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо

    В регионе
    17:08

    К производителям из Азербайджана выдвинуто новое требование для экспорта в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    17:07

    Азербайджан обсудил с казначейством Всемирного банка углубление сотрудничества

    Финансы
    17:01

    Мошенница из КНР сдала Скотленд-Ярду последний криптокошелек с £67 млн

    Это интересно
    16:59

    Хенна Вирккунен: Финансирование по Rearm Europe – Readiness 2030 составит 800 млрд евро

    Другие страны
    16:56

    Кая Каллас: Дорожная карта ЕС по обороне включает 9 направлений

    Другие страны
    Лента новостей