Мировой рынок электромобилей в 2024 году вырастет на 22%

Мировой рынок электромобилей с учетом гибридов (в т.ч. подключаемых, PHEV) в 2024 году вырастет примерно на 22%, говорится в ежегодном отчете EY Global Mobility Consumer Index.

Мировой рынок электромобилей с учетом гибридов (в т.ч. подключаемых, PHEV) в 2024 году вырастет примерно на 22%, говорится в ежегодном отчете EY Global Mobility Consumer Index.

Как сообщает Report, в 2025 году ожидается рост на 23%.

По данным GlobalData, в 2023 году он вырос на 29,7%, в 2022 году - на 37%.

Без учета гибридов оборот увеличился на 32% в 2023 году и на 65% в 2022 году. В первом полугодии текущего года он повысился на 9,6%, а по итогам всего 2024 года прогнозируется увеличение на 15%, по итогам 2025 года - на 28%.

В натуральном выражении продажи полностью электрических автомобилей (BEV) в нынешнем году ожидаются на уровне 11,2 млн ед. против 7,4 млн ед. в 2022 году.

По данным отчета, интерес к покупке электромобилей остается высоким. Доля планирующих приобрести BEV или гибрид, а не машину с двигателем внутреннего сгорания, составляет в этом году 58% по сравнению с 55% годом ранее.

При этом некоторых потребителей от покупки электромобиля по-прежнему удерживает ряд факторов. По данным опроса EY, 27% респондентов больше всего беспокоит нехватка зарядных станций, 25% переживают из-за запаса хода, 18% сетуют на долгое время зарядки. Впервые за пять лет в рамках опроса выявлялись опасения в отношении стоимости замены аккумулятора - их отметили 26% потенциальных покупателей.

Среди факторов, мотивирующих на покупку электромобиля, главным остаются высокие цены на топливо - их выделяют 37% опрошенных. Экология, в свою очередь, уже не так волнует потребителей. Доля назвавших ее мотивирующим фактором в этом году снизилась до 34% по сравнению с 49% в 2021 году.

Опрос EY проводился в июне-июле 2024 года и охватил 19 тысяч потребителей из 28 стран.