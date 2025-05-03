Трамп опубликовал фото в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой он изображен в образе папы римского.

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой он изображен в образе папы римского.

Как передает Report, соответствующий кадр Трамп разместил 3 мая в соцсети Truth Social.

На фотографии он сидит на позолоченном троне, при этом одет в белую сутану. На груди Трампа можно увидеть большой золотой крест, на голове — католическая митра, которая является символом лаврового венка.

Указательный палец президента США на изображении поднят вверх, на безымянном же находится кольцо. Можно предположить, что это ювелирное изделие — кольцо рыбака, которое является папским перстнем.

Отметим, что Белый дом на своей странице в соцсети X поделился публикацией Трампа.