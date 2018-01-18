Микроволновки признаны опасными для экологии

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Все микроволновые печи в Европе выпускают столько же углекислого газа, сколько семь миллионов автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Guardian, к такому выводу пришли ученые Манчестерского университета.

По мнению исследователей, неэффективное их использование способствует глобальному потеплению.

Исследователи определили количество выбросов диоксида углерода на каждом из этапов производства и эксплуатации СВЧ-печей, а также при их утилизации. По их оценкам, 19 микроволновок в течение года способствуют выделению в атмосферу парникового газа такого же объема, сколько выделяет один автомобиль.