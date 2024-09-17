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Мэр Лондона предложил превратить Оксфорд-стрит в пешеходную зону

Мэр Лондона предложил превратить Оксфорд-стрит в пешеходную зону Самая загруженная торговая улица в Европе и одна из самых известных улиц Лондона - Оксфорд-стрит будет полностью освобождена от транспорта на участке протяженностью 1,1 км и превращена в пешеходную зону.
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17 сентября 2024 г. 13:46
Мэр Лондона предложил превратить Оксфорд-стрит в пешеходную зону

Самая загруженная торговая улица в Европе и одна из самых известных улиц Лондона - Оксфорд-стрит будет полностью освобождена от транспорта на участке протяженностью 1,1 км и превращена в пешеходную зону.

Как передает Report со ссылкой на BBC, с таким предложением выступил мэр города Садик Хан.

Стоимость проекта, который поддерживается правящей Лейбористской партией, оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.

"Оксфорд-стрит была жемчужиной в короне британской розничной торговли, но нет сомнений, что за последнее десятилетие она серьезно пострадала", - отметил он.

Эта улица появилась в XII веке, а свое нынешнее название получила в 1729 году. Ее общая длина составляет 2,4 км. На ней располагается около 300 магазинов, из них около 90 всемирно известных брендов. Ежедневно Оксфорд-стрит посещает около 500 тыс. человек.

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