​Мексика заплатила 20 млн. долларов за улучшение имиджа в фильме о Джеймсе Бонде

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Студии Sony и MGM и продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр" согласились внести изменения в сюжет картины, чтобы получить субсидию в размере 20 млн. долларов от Мексики.

Как передает Report, об этом сообщает портал Tax Analysts со ссылкой на взломанную северокорейскими хакерами переписку сотрудников компании.

Продюсерам фильма об агенте 007 пришлось искать дополнительные источники финансирования из-за нехватки бюджета, а правительство Мексики предложило предоставить им финансовые льготы в обмен на создание положительного имиджа страны в кинокартине.

В числе прочих требований мексиканских властей значатся такие пункты, как наличие в кадре пейзажей городского центра Мехико, выбор мексиканской актрисы на одну из главных ролей, замена места решающей схватки Бонда с отрицательным персонажем с матча по рестлингу на празднование мексиканского Дня мертвых, а также увеличение общей продолжительности мексиканских сцен в фильме до 4 минут экранного времени.