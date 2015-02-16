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    ​Мавзолей Ленина прекращает работу на два месяца

    В усыпальнице вождя мирового пролетариата будут проводиться плановые профилактические работы

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В понедельник на период с 16 февраля до 16 апреля для посещения закрывается мавзолей Ленина на Красной площади.

    Как передает Report, в усыпальнице "вождя мирового пролетариата" будут проводиться плановые профилактические работы.

    Ранее сообщалось, что телом Ленина будут заниматься специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений.

    Мавзолей был открыт вскоре после смерти Ленина, в 1924 году. Первая усыпальница была построена из дерева и доступ туда был ограничен. Вскоре был сооружен новый мавзолей по проекту архитектора Щусева. Третий мавзолей, из камня был возведен в 1930 году, также по проекту Щусева.

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