​Мавзолей Ленина прекращает работу на два месяца

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В понедельник на период с 16 февраля до 16 апреля для посещения закрывается мавзолей Ленина на Красной площади.

Как передает Report, в усыпальнице "вождя мирового пролетариата" будут проводиться плановые профилактические работы.

Ранее сообщалось, что телом Ленина будут заниматься специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений.

Мавзолей был открыт вскоре после смерти Ленина, в 1924 году. Первая усыпальница была построена из дерева и доступ туда был ограничен. Вскоре был сооружен новый мавзолей по проекту архитектора Щусева. Третий мавзолей, из камня был возведен в 1930 году, также по проекту Щусева.