Мать Тереза будет причислена к лику святых в сентябре

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск подписал cегодня декрет о назначении на 4 сентября церемонии причисления к лику святых лауреата Нобелевской премии мира матери Терезы, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Албанка по происхождению мать Тереза (Аньеза Гондже Бояджиу) родилась в Скопье (Македония) в 1910 году, много лет работала в Индии, где основала и возглавила женскую монашескую конгрегацию "Сестры Миссионерки Любви". Созданные матерью Терезой 517 миссий действуют в 100 странах. Монахиня скончалась в Калькутте в 1997 году.