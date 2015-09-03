​Марадона хочет, чтобы Папа Римский обвенчал его с 24-летней невестой

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона хочет, чтобы Папа Римский Франциск обвенчал его с невестой.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, свадьба 54-летнего Марадоны с 24-летней Росио Оливой пройдет 13 декабря в Риме. По данным близкого к паре источника, к свадьбе уже все готово.

При этом до дня свадьбы Марадоне нужно успеть аннулировать брак с первой женой Клаудией Вильяфаньей, с которой он прожил четверть века. Ранее Марадона обвинил Вильяфанью в пропаже с его счетов 80 млн. песо (8,8 млн. долларов). Претензии Марадоны основывались на результатах аудиторской проверки.

Частное расследование бросило подозрения на бывшую супругу спортсмена, которая якобы владеет недвижимостью в Майами на сумму почти 2 млн. долларов. Ей также, предположительно, принадлежат счета в уругвайских банках, на которых хранятся около 3 млн. долларов.

Отметим, Папа Римский Франциск - аргентинец и большой любитель футбола. Он - многолетний поклонник клуба "Сан-Лоренсо".